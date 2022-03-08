Мэр Ирпеня сообщил, что оккупанты предложили ему сдать город

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что оккупанты, угрожая, предложили ему сдать город.

Источник: Маркушин в Telegram

Детали: Отмечается, что мэру кто-то написал с предложением сдать Ирпень, спасти жизнь и здоровье, а также заработать деньги. На ответ дали 24 часа.

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Маркушин ответил отказом, прислав знак "-".

Прямая речь Маркушина: "Получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня.

Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!

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Делаю оккупантам встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая.

Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской громады я поздравлю и без вас".

Напомним: 7 марта зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.