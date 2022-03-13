ОП о переговорах: 4 раунд пройдет на днях, обсуждается компенсация от России за разрушения

Советник Офиса президента и переговорщик с Россией Михаил Подоляк рассказал, что следующая встреча будет 14-15 марта. Делегации также обсуждают также компенсацию от РФ за разрушения в Украине.

Источник: Подоляк в интервью российскому провластному изданию "Коммерсантъ"

Прямая речь Подоляка: "На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск. Сейчас это все находится в условных рабочих группах…

Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра (14-15 марта – ред.). Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы"

Детали: По словам Подоляка, делегации условились не комментировать содержание переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы.

Он также сообщил, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

Прямая речь Подоляка: "Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт — процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть — это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись".

Больше деталей: В переговорах, по словам Подоляка, обсуждается еще один — четвертый — компонент.

Обсуждаются масштабные инфраструктурные разрушения в Украине, а также компенсация от России.

Прямая речь Подоляка: "У нас же, к сожалению, несмотря на все заявления о том, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, удары наносились очень часто и в последнее время особенно интенсивно, по гражданской инфраструктуре. Она существенно разрушена, особенно в приграничных областях, в части центральных областей. Соответственно, должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку.

У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина".