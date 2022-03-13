Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти 2,7 млн ​​украинских беженцев выехали из-за войны с РФ – ООН

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 17:37

Количество людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 миллиона.

Об этом сообщили в ООН в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 2 698 280 людях, покинувших Украину по состоянию на воскресенье.

Реклама:

Число беженцев выросло более чем на 100 700 от зафиксированного в субботу.

Согласно данным УВКБ ООН, Польша принимает больше всего украинских беженцев – причем 1 655 503 перешли границу со страной с момента вторжения.

Со своей стороны, польские пограничники заявили в воскресенье, что с начала войны зарегистрировали 1 675 000 человек, прибывших из Украины, сообщает агентство AFP.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 12 марта Венгрия приняла 246 206 беженцев, Словакия – 195 980 человек.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в воскресенье опубликовало права украинцев, которые они получают вместе с "временной защитой" в странах ЕС, и рассказали, куда обращаться за защитой.

Темы: ООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ООН
Lloyd's и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна
"Начался климатический срыв": в ООН прокомментировали температурные рекорды лета
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: