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Почти 2,7 млн ​​украинских беженцев выехали из-за войны с РФ – ООН

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 18:37

Количество людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 миллиона.

Об этом сообщили в ООН в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 2 698 280 людях, покинувших Украину по состоянию на воскресенье.

Число беженцев выросло более чем на 100 700 от зафиксированного в субботу.

Согласно данным УВКБ ООН, Польша принимает больше всего украинских беженцев – причем 1 655 503 перешли границу со страной с момента вторжения.

Со своей стороны, польские пограничники заявили в воскресенье, что с начала войны зарегистрировали 1 675 000 человек, прибывших из Украины, сообщает агентство AFP.

По состоянию на 12 марта Венгрия приняла 246 206 беженцев, Словакия – 195 980 человек.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины в воскресенье опубликовало права украинцев, которые они получают вместе с "временной защитой" в странах ЕС, и рассказали, куда обращаться за защитой.

Темы: ООНРосcия
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