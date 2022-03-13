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Кулеба предостерег иностранцев от боев на стороне агрессора: "Выживете – будете преступниками"

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 18:55
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранных граждан, которых в РФ агитируют присоединиться к российским войскам воевать против Украины, не делать этого.

Об этом министр написал в Twitter в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которых могут агитировать присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже запустили дела в международных судах. Даже если вы выживете, будете военными преступниками. Это не стоит денег или чего-то еще", – заявил Кулеба в Twitter.

Начальник Главного разведывательного управления МОУ Кирилл Буданов сообщил, что Россия к войне с Украиной привлекает наемников из разных стран мира, в частности Ливии и Сирии.

Также РФ готовит людей из других непризнанных миром территорий, таких как ПМР, Абхазия, Осетия.

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Темы: Кулеба Дмитрийвойна
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