Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсонской области поселок самостоятельно борется с оккупантами

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 22:53
Русские оккупанты совершают обстрелы с ГРАДов. Фото иллюстративный: getty images

В Херсонской области громада поселка Высокополье самостоятельно отбивается от атак российских оккупантов, несмотря на обстрелы из тяжелой артиллерии.

Источник: facebook-страница бывшего главы Херсонской облгосадминистрации Бориса Силенкова

Прямая речь Силенкова: "Сегодня, около 16.00, орки градами ударили по селу Высокополье. Прямое попадание в детсад, выведена из строя газотранспортная сеть. Отсутствует свет. Повреждены дома. Это единственная громада в области, которая открыто вступила в бой с оккупантами".

Детали: По словам Силенкова, жители Высокополья третьи сутки подряд защищают поселок от наступления российских захватчиков.

Кроме того, экс-политик утверждает, что российские войска совершают наступление с двух направлений – со стороны Нововоронцовки на востоке и Великой Александровки с юго-запада.

Поселок находится вблизи административной границы Херсонской и Днепропетровской областей. Недалеко от села расположены мощности Криворожской теплоэлектростанции.

Что было раньше: По оперативным данным Генерального штаба Вооруженных Сил, российские оккупанты сосредоточивают силы для наступления на Кривой Рог.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Херсонская областьРосcиявойнабоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

Все новости...
Херсонская область
В Скадовск вошла колонна оккупантов
"Русская традиция": посол ЕС прокомментировал попытки Кремля создать "ХНР" в Херсоне
В Скадовске нет оккупационных войск – мэр
Последние новости
14:31
Лавров надеется, что война в Украине завершится подписанием соглашения
14:26
Залужный грозно обратился к политикам, которые сеют "зраду": не мешайте нам
14:06
Путин тянет в Беларусь войска с другого конца России, чтобы восполнить потери – Генштаб
14:06
АЗС массово снизили цены на горючее
13:58
Футболист Зозуля: Когда нас хотят примирить с россиянами – вызывает рвотный рефлекс
13:39
фотоОккупанты бомбили поселок на Киевщине – убили 7 мирных жителей
13:35
Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь
13:33
Россияне надевают на мариупольцев белые повязки, чтобы запутать украинских защитников – Азов
13:27
Кассетные боеприпасы и авиаудары: в Донецкой области за сутки убиты и ранены десятки гражданских
13:11
В Германии зарегистрировали уже более 200 тысяч беженцев из Украины
Все новости...