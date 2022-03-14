Пленные срочники РФ: Товарищ Путин, вы не правы, вы лжете, заканчивайте войну

Российские срочники, попавшие в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну с Украиной, что Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина и что он должен поскорее отдать приказ о выводе войск из Украины.

Источник: пятеро пленных российских военнослужащих срочной службы на пресс-конференции 14 марта

Детали: Россияне Александр Морозов (2000 г.р., срочник с 23.06.2021), Николай Польщиков (2001 г.р., срочник с 30.06.2021), Антон Савин (2002 г.р., срочник с 22.06.2021), Неяз Ахунов (2002 г.р., срочник с 21.06.2021), Андрей Поздеев (2003 г.р., срочник с 23.06.2021) рассказали о том, как попали на территорию Украины.

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Срочников на территории Украины были сотни.

Александр Морозов сказал: "Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули".

По словам Морозова, молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась".

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Морозов сказал, что ВСУ "разбивают наши колонны в пух и прах, с нашей стороны очень много потерь".

Когда срочников уже пытались вывезти назад в РФ, их под Сумами взяли в плен.

По словам Морозова, на пресс-конференции пленные находятся добровольно. Он попросил прощения у украинцев, признав, что гибнут мирные люди, дети, пожилые люди.

Прямая речь Морозова: "Умирают ни за что, просто из-за какого-то Путина, который врет, который сказал на весь мир, что здесь нет срочников – вот мы здесь, пять человек срочников, которые просто хотят попасть домой".

Детали: Ефрейтор Николай Польщиков,тоже рассказал, что с 3-го по 24-е февраля срочники проходили учения в Курской и Белгородской областях, а под конец учений заподозрили неладное, потому что командование говорило что "поедем на Харьков", а также 23 февраля начало маркировать технику – готовило к боевым действиям.

Они не верили в войну: "Срочники же не воюют, нам всегда говорили. Как оказалось, нас обманывают".

По слова Польщикова, 24 февраля их выстроили в огромную колонну и через 4 дня "под обманом" командования они оказались на территории Украины под городом Ромны.

Они стояли там 5 дней, разбили лагерь, ждали дополнительное питание и топливо. Через 5 дней поехали встречать эту колонну, доехали до блокпоста и их начали обстреливать. Тогда медики эвакуировали их, но 7 марта вынуждены были сдаться в плен, так как отстали от колонны и их бросили.

Польщиков также рассказал, что из 62 танков прибыло только 16. "Это говорит о том, это война здесь правда есть. Это большие потери для нас. Мы серьезно проигрываем", – прокомментировал он.

"Находясь в плену я не увидел ни фашистов, ни бандеровцев. Несмотря на то, что в плену со мной обращались хорошо, хотя у кого-то семьи в подвалах прячутся, я все равно завидую тем людям, которые смогли откупиться от этой войны и остались в России… Наверное, стоило даже купить военный билет, который стоит 80 тысяч, потому что здесь происходят страшные вещи", – сказал Николай.

Он обратился к гражданам РФ: "Не отправляйте своих сыновей сюда. Здесь происходят страшные вещи, о которых вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты… Родители, пытайтесь забирать нас отсюда. Здесь не нужно войны, нету смысла вообще (в ней).

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины пытаются защитить свою страну, мы ворвались в их дом, как фашисты, не зная цели и задач. Просто как мясо кинули нас. А (российская) авиация и артиллерия бомбит мирные города.

Я уверен, это никогда не простится, но я очень прошу прощения у жителей украины за то, что мы ворвались в ваш дом.

Товарищ президент Российской Федерации, я не знаю, для чего Вы говорите, что здесь нет срочников. Здесь сидят еще четыре моих товарища, которые по Вашей прихоти совершают здесь такие преступления. Обманом. Хоть ни один из этих пацанов не сделала ни одного выстрела… Нас убивали, товарищ президент.

Я считаю, что Вы не правы, Вы виновны в этом. Я прошу Вас закончить все это поскорее. Чтобы всех военнослужащих Российской Федерации, которые обманом сюда попали, вернули домой. Чтобы дали этот приказ. Надо прекращать это, товарищ президент, надо заканчивать. Мне очень стыдно за себя и за Вас, товарищ президент...

(...) Мам, старайтесь там, чтобы все это поскорее закончилось".

Детали: Савин же рассказал, что перед поездкой в Украину у его батальона забрали телефоны и сообщили, что они будут захватывать Киев, а по окончании "операции" получат вознаграждение.

Он сказал, что Путин "лгал и продолжает лгать", что в Украине нет срочников и что нет обстрелов мирных городов.

Поздеев также заявил: "Все заявления Владимира Путина о том, что в его военной операции нет срочников – это ложь. Он лжец и военный преступников".