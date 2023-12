Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в Украине и провести "серьезные переговоры, основанные на принципах Устава ООН и международного права".

Источник: Гутерриш в Twitter

Прямая речь: "Украина горит и уничтожается на глазах всего мира. Эта трагедия должна прекратиться. Нам необходимо немедленное прекращение боевых действий и серьезные переговоры, основанные на принципах Устава ООН и международного права".

Детали: При этом он не стал уточнять, какая именно страна уничтожает Украину, судя по его твиту, о России речи не идет. Также вместо слова "война" он предпочел использовать понятие "трагедия".

Ukraine is on fire and being decimated before the eyes of the world.



This tragedy must stop.



We need an immediate cessation of hostilities and serious negotiations based on the principles of the @UN Charter and international law.