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Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 19:57
Антоніу Гутерріш, getty images

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії в Україні та провести "серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права".

Джерело: Гутерріш у Twitter

Пряма мова: "Україна горить і знищується на очах усього світу. Ця трагедія має припинитися. Нам потрібне негайне припинення бойових дій та серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права".

Деталі: При цьому він не став уточнювати, яка саме країна знищує Україну, судячи з його твіту, про Росію не йдеться. Також замість слова "війна" він вирішив використати поняття "трагедія".

Теми: війнаООНУкраїнаРосія
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