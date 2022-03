Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії в Україні та провести "серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права".

Джерело: Гутерріш у Twitter

Пряма мова: "Україна горить і знищується на очах усього світу. Ця трагедія має припинитися. Нам потрібне негайне припинення бойових дій та серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права".

Деталі: При цьому він не став уточнювати, яка саме країна знищує Україну, судячи з його твіту, про Росію не йдеться. Також замість слова "війна" він вирішив використати поняття "трагедія".

Ukraine is on fire and being decimated before the eyes of the world.



This tragedy must stop.



We need an immediate cessation of hostilities and serious negotiations based on the principles of the @UN Charter and international law.