Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії в Україні та провести "серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права".
Джерело: Гутерріш у Twitter
Пряма мова: "Україна горить і знищується на очах усього світу. Ця трагедія має припинитися. Нам потрібне негайне припинення бойових дій та серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права".
Деталі: При цьому він не став уточнювати, яка саме країна знищує Україну, судячи з його твіту, про Росію не йдеться. Також замість слова "війна" він вирішив використати поняття "трагедія".
Ukraine is on fire and being decimated before the eyes of the world.— António Guterres (@antonioguterres) March 14, 2022
This tragedy must stop.
We need an immediate cessation of hostilities and serious negotiations based on the principles of the @UN Charter and international law.