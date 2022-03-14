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В Беларуси у границы с Украиной заметили движение военной техники

Понедельник, 14 марта 2022, 22:32
карта MotolkoHelp

Около 30 единиц военной техники Беларуси заметили в селе Завышье в 8 км от границы с Украиной.

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Детали: Белорусскую военную технику видели в понедельник вечером в селе Завышье (Ивановский район Брестской области) в 8 км от границы с Украиной.

Мотолько опубликовал видео, на котором виден БТР с опознавательным знаком – красным квадратом.

Сообщается, что в понедельник на этом участке было отмечено около 30 единиц техники Вооруженных сил Беларуси.

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Также MotolkoHelp сообщает, что с аэродрома Боков (Мозырьский район Гомельской области) в понедельник вылетали вертолеты в направлении Киева и Чернигова.

Кроме того, в Йельске (Гомельская область) была замечена разгрузка поезда с танками и другой российской военной техникой с отметкой "V".

Технику вывезли в сторону трассы Р-31. Дальнейшее направление – Наровля (Гомельская область) или пункт пропуска Новая Рудня на белорусско-украинской границе.

Что предшествовало: Ранее в понедельник MotolkoHelp сообщал, что по территории Беларуси продолжают двигаться в сторону Украины колонны военной техники как с российскими, так и с белорусскими номерами, кроме того, там заметили машины дорожно-патрульной службы из Чечни.

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