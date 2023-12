Колонны военной техники продолжают движение по Беларуси, засветились и "чеченцы"

По территории Беларуси продолжают двигаться в сторону Украины колонны военной техники как с российскими, так и с белорусскими номерами, кроме того, там заметили машины дорожно-патрульной службы из Чечни.

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Детали: Мотолько регулярно сообщает о передвижении техники: неделю назад, 7 марта, перевозили комплексы "Точка-У", ракеты для ЗРК "Искандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стрела-10", бронетехнику.

14 марта Мотолько также зафиксировал движение колонн в направлении Украины на нескольких трассах.

07:40 (минское время). Колонна техники с отметками "V" двигалась из Осиповичей в сторону Бобруйска по трассе М5. В колонне: бензовоз, военные грузовики "Урал", оборудование с ракетами или пусковыми системами, покрытые тентом, и УАЗ с российскими номерами.

07:40 (Minsk time).

A column of equipment with “V” marks is moving from Asipovichy towards Babruisk along the M5 highway. The column consists of a fuel truck, a military Ural truck, equipment with missiles or launch systems covered with tent, and UAZ with Russian license plates. pic.twitter.com/WTkER7VPY3 ВИДЕО ДНЯ March 14, 2022

08:10. Колонна военной техники с белорусскими номерами двигалась в сторону Бреста по трассе М1. И она продолжает движение.

13:11 (Minsk time)

The column of Belarusian vehicles spotted earlier today continues its movement towards Brest along the M1 highway. https://t.co/P4EywrEpUQ pic.twitter.com/d2UXMCp5Cz — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

09:30. Колонна военной техники с отметками "V" двигалась по трассе Р-31 в сторону Мозыря (Гомельская область). В 11.15 по этой же трассе двигалась еще одна колонна автомобилей без номерных знаков.

• 09:30 (Minsk time)

A column of military equipment with “V” marks is moving along the R-31 highway towards Mazyr (Gomel region).

• 11:15. Another column of vehicles without license plates is moving along the same highway. pic.twitter.com/flMiV6ROwd — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

10:30. Большая колонна российской военной техники с отметкой "V" двигалась в сторону Гомеля по трассе М5.

10:30 (Minsk time)

A large column of Russian military equipment with “V” mark was moving towards Gomel along the M5 highway. pic.twitter.com/Vn1L6VsjFL — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

11:20. Колонна белорусской военной техники двигалась из Лагойска в сторону Минска по трассе М3. Ранее эту колонну заметили вблизи села Жестинное (Логойский район).

11:20 (Minsk time)

A column of Belarusian military equipment continues its movement from Lahoisk towards Minsk along the M3 highway. https://t.co/Yf6Fx9c0NH pic.twitter.com/30YIhPBqUT — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

12:08. Белорусская военная техника двигалась из Слонима в сторону Барановичей по трассе Р-99. Дальнейшее возможное направление – Барановичи или Ивацевичи.

12:08 (Minsk time)

Belarusian military equipment was moving from Slonim towards Baranavichy along the R-99 highway.

The further possible direction is Baranavichy or Ivatsevichy. pic.twitter.com/QnjhClbdQg — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

12:15. Колонна российской техники с отметками "V" двигалась из Речицы в сторону Гомеля по трассе М10. КамАЗы везли какие-то доски.

12:15 (Minsk time)

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

KamAZ trucks are carrying some planks. pic.twitter.com/KbPkx6zHVx — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

13:00. В Гомеле была замечена колонна российской техники с пометкой "V", которая двигалась в направлении аэропорта. В колонне – бронетехника "Тигр", БТР и много грузовиков "Урал".

13:00 (Minsk time)

A column of Russian vehicles with “V” marks was spotted in Gomel, moving towards the airport.

The column includes “Tigr” armored vehicles, armored personnel carriers and many Ural trucks. pic.twitter.com/NT2NSrYMoE — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

После полудня в Калинковичах (Гомельская область) замечен поезд с около 30 единицами военной техники (в т.ч. БМП). Возможное направление его дальнейшего движения – Житковичи или Ельск.

A train with about 30 units of military equipment (incl. infantry fighting vehicles) was spotted in Kalinkavichy (Gomel region).

The possible direction of its further movement is Zhytkovichy or Yelsk. pic.twitter.com/rEuy1Bj9kc — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

Более того, в Мозыре (Гомельская область) заметили автомобили ГАИ "кадыровцев". В Мозыре было замечено не менее трех машин дорожно-патрульной службы Российской Федерации, на номерных знаках указана 95 область (Чеченская Республика).

Traffic patrol service cars of Kadyrovtsy were spotted in Mazyr (Gomel region).

At least three cars of the traffic patrol service of the Russian Federation have already been seen in Mazyr, the 95th region (the Chechen Republic) is indicated on license plates. pic.twitter.com/wCctMztVUq — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

Кроме того, ночью военные самолеты взлетали с белорусских аэродромов. До полуночи истребитель вылетал с аэродрома в Барановичах (Брестская область). Около полуночи два истребителя вылетали из Лиды (Гродненская область), позже два Су-35С вылетали из Барановичей (Брестская область).