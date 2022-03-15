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20-й день сопротивления: россияне не продвинулись нигде, в Мариуполе понесли потери – ВСУ

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 07:15
Фото Генштаба ВСУ

На 20-й день войны России против Украины российские захватчики не имеют успехов ни на каком направлении, Вооруженные силы Украины отразили новые атаки на Мариуполь, уничтожив около 150 армейцев, два танка, семь боевых машин пехоты и один бронетранспортер.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, оперативная информация по состоянию на 06.00 вторника 15 марта

Дословно: "Начались двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений. Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов".

Детали: За сутки группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразили четыре вертолета, один самолет и истребителем сбили крылатую ракету врага.

Как сообщает Генштаб ВСУ, "группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели, продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей".

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава.

Также захватчики далее коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

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По информации Генштаба ВСУ, "в связи с неспособностью поддержания функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы".

По данным украинского Генштаба, "морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования".

Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для восполнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.

 

Дословно: "Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники".

 

Детали: Также потери понесли батальонно-тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаки подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружены.

Темы: войнаМариупольВооруженные силыОРДЛО
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