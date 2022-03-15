Россияне обстреляли Александрополь, есть раненный
Вторник, 15 марта 2022, 14:34
Российские оккупанты обстреляли село Александрополь в Донецкой области, ранен человек.
Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Россияне обстреляли Александрополь. Ранен один человек, повреждено административное здание".
Детали: Глава облВА также опубликовал фото с последствиями обстрелов.
Предыстория:
- 14 марта российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли, информация о погибших и раненых уточняется.