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Россияне обстреляли Александрополь, есть раненный

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 14:34
ФОТО С TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Российские оккупанты обстреляли село Александрополь в Донецкой области, ранен человек.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне обстреляли Александрополь. Ранен один человек, повреждено административное здание". 

 
Фото С Telegram Павла Кириленко

Детали: Глава облВА также опубликовал фото с последствиями обстрелов.

 
Фото С Telegram Павла Кириленко

Предыстория: 

  • 14 марта российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли, информация о погибших и раненых уточняется.

Темы: Донецкая областьвойна
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