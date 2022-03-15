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До 7 выросло число погибших от авиаудара РФ по школе в Николаевской области

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 14:52
фото ГСЧС

В результате российского авиаобстрела школы на Николаевщине погибли 7 человек, еще 3 пострадали.

Источник: управление ГСЧС в Николаевской области

Детали: Завершены работы по ликвидации последствий разрушения здания школы в селе Зеленый Гай Шевченковской территориальной громады Николаевского района, которое произошло в результате вражеского авиаобстрела со стороны оккупантов 13 марта в 07:40.

Дословно: "По состоянию на 13:00 15 марта поисково-спасательные работы завершены. Из-под завалов спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали 3 пострадавших и тела 7 погибших".

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Темы: Николаевская областьвойна
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