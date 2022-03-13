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В Николаевской области вражеская авиация разбомбила школу: люди под завалами

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 15:59
В Николаевской области вражеская авиация разбомбила школу: люди под завалами
разрушена школа в Николаевской области. Фото: Виталий Ком

В Николаевской области авиация русских оккупантов нанесла бомбовый удар по помещению школы в одном из населенных пунктов, в результате чего люди оказались под завалами.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Дословно: "Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие приказы".

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Детали: По словам Кима, под завалами школы оказались люди, которые находились внутри во время авиаудара.

Спасатели совместно с местными властями расчищают завалы, чтобы достать людей.

Пока данные о погибших или пострадавших уточняются.

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Предыстория:

  • В результате авиаударов российских оккупантов по Николаеву погибли 9 мирных жителей.
  • На ночь 12 марта оккупанты били из артиллерии по городу, из-за чего 8 человек получили ранения, и разрушены 167 домов.
  • Ким ранее 13 марта заявлял, что, судя по перехваченным разговорам оккупантов, российские захватчики боятся и уважают украинские Вооруженные Силы.

Темы: Николаевская областьобстрелРосcиявойна
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