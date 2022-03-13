В Николаевской области вражеская авиация разбомбила школу: люди под завалами

разрушена школа в Николаевской области. Фото: Виталий Ком

В Николаевской области авиация русских оккупантов нанесла бомбовый удар по помещению школы в одном из населенных пунктов, в результате чего люди оказались под завалами.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Дословно: "Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие приказы".

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Детали: По словам Кима, под завалами школы оказались люди, которые находились внутри во время авиаудара.

Спасатели совместно с местными властями расчищают завалы, чтобы достать людей.

Пока данные о погибших или пострадавших уточняются.

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