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США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 04:20
США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту награду, но в списке не тот Байден
клинтон / псаки: фото: getty

Экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон и спикер Белого дома Джен Псаки посмеялись над введенными Россией санкциями против американских чиновников, в частности президента Джо Байдена.

Источник: Клинтон в Twitter, выступление Псаки

Детали: В частности, Клинтон ответила в стиле речи во время вручения кинопремии "Оскар": "Я хочу поблагодарить Российскую академию за эту награду за заслуги перед жанром".

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В частности Псаки отметила, что "президент Байден - младший (полное имя президента США - Джозеф Робинетт Байден-младший - Ред.), поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца, пусть он почивает с миром. Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ".

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Что предшествовало: 15 марта РФ ввела санкции против президента США Джо Байдена и ряда американских чиновников в ответ на санкции Запада из-за войны России против Украины.

В санкционном списке 13 американцев. Кроме Джо Байдена и Хиллари Клинтон, в списке: госсекретарь Энтони Бликен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сын президента Хантер Байден.

Темы: СШАРосcиясанкции
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