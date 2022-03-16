США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден

Экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон и спикер Белого дома Джен Псаки посмеялись над введенными Россией санкциями против американских чиновников, в частности президента Джо Байдена.

Источник: Клинтон в Twitter, выступление Псаки

Детали: В частности, Клинтон ответила в стиле речи во время вручения кинопремии "Оскар": "Я хочу поблагодарить Российскую академию за эту награду за заслуги перед жанром".

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I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. https://t.co/4og9S3OCEp — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 15, 2022

В частности Псаки отметила, что "президент Байден - младший (полное имя президента США - Джозеф Робинетт Байден-младший - Ред.), поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца, пусть он почивает с миром. Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ".

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Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH — Scott Dworkin (@funder) March 15, 2022

Что предшествовало: 15 марта РФ ввела санкции против президента США Джо Байдена и ряда американских чиновников в ответ на санкции Запада из-за войны России против Украины.

В санкционном списке 13 американцев. Кроме Джо Байдена и Хиллари Клинтон, в списке: госсекретарь Энтони Бликен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сын президента Хантер Байден.