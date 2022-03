США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Екскандидатка в президенти США Гілларі Клінтон та речниця Білого дому Джен Псакі поглузували з запроваджених Росією санкцій проти американських посадовців, зокрема президента Джо Байдена.

Джерело: Клінтон в Twitter, виступ Псакі

Деталі: Зокрема Клінтон відповіла у стилі промови під час вручення кінопремії "Оскар": "Я хочу подякувати Російській академії за цю нагороду за заслуги перед жанром".

Зокрема Псакі зазначила, що "президент Байден — молодший (повне ім’я президента США - Джозеф Робінетт Байден-молодший – Ред.), тому вони, можливо, наклали санкції на його батька, нехай він спочиває з миром. Ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії. Ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ".

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH