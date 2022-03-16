США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Екскандидатка в президенти США Гілларі Клінтон та речниця Білого дому Джен Псакі поглузували з запроваджених Росією санкцій проти американських посадовців, зокрема президента Джо Байдена.

Джерело: Клінтон в Twitter, виступ Псакі

Деталі: Зокрема Клінтон відповіла у стилі промови під час вручення кінопремії "Оскар": "Я хочу подякувати Російській академії за цю нагороду за заслуги перед жанром".

I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. https://t.co/4og9S3OCEp — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 15, 2022

Зокрема Псакі зазначила, що "президент Байден — молодший (повне ім’я президента США - Джозеф Робінетт Байден-молодший – Ред.), тому вони, можливо, наклали санкції на його батька, нехай він спочиває з миром. Ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії. Ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ".

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка" — Scott Dworkin (@funder) March 15, 2022

Що передувало: 15 березня РФ запровадила санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців у відповідь на санкції Заходу через війну Росії проти України.

У санкційному списку 13 американців. Окрім Джо Байдена та Гілларі Клінтон, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден.