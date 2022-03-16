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США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 04:20
США висміяли санкції РФ: вдячні за цю нагороду, але у списку не той Байден
клінтон / псакі: фото: getty

Екскандидатка в президенти США Гілларі Клінтон та речниця Білого дому Джен Псакі поглузували з запроваджених Росією санкцій проти американських посадовців, зокрема президента Джо Байдена.

Джерело: Клінтон в Twitter, виступ Псакі

Деталі: Зокрема Клінтон відповіла у стилі промови під час вручення кінопремії "Оскар":  "Я хочу подякувати Російській академії за цю нагороду за заслуги перед жанром".

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Зокрема Псакі зазначила,  що "президент Байден — молодший (повне ім’я президента США - Джозеф Робінетт Байден-молодший – Ред.), тому вони, можливо, наклали санкції на його батька, нехай він спочиває з миром. Ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії. Ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ".

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Що передувало: 15 березня РФ запровадила  санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців у відповідь на санкції Заходу  через війну Росії проти України. 

У санкційному списку 13 американців. Окрім Джо Байдена та Гілларі Клінтон, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден.

Теми: СШАРосіясанкції
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