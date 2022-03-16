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Если война затянется, 90% украинцев столкнутся с нищетой – ООН

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 09:11
разрушенные дома на житомирщине

До 90% украинцев столкнутся с нищетой и крайней экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года, предрекают в ПРООН.

Источник: администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, которого цитирует Reuters

Детали: Также затяжная война сведет на нет два десятилетия экономических достижений, считают в ведомстве.

Штайнер отметил, что его агентство работает с киевским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики.

Он объяснил, что черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день. По его словам, до того, как Россия напала на Украину 24 февраля, примерно 2% украинцев имели меньше, чем $5,50.

Прямая речь Штайнера: "Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности…

Это (затяжная война – ред.) может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности).

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По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев".

Темы: украинцыденьгивойнаРосcия
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