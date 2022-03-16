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Япония упростила въезд для беженцев из Украины

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 09:11
Токио. Фото pixabay.com

Японское правительство упростило въезд для украинцев, которые спасаются от российской войны – теперь граница открыта, даже если у них нет поручителей в виде родственников или знакомых.

Источник: Japan Today

Дословно издание: "Правительство планирует рассматривать каждый случай отдельно и выдавать краткосрочную визу для пребывания в каждом конкретном случае в качестве исключения".

Детали: Сообщается, что около 1900 украинцев имеют вид на жительство в Японии. Въезд переселенцев из Украины изначально требовал, чтобы поручителями выступали их родственники или знакомые в Японии. На этой основе до 13 марта Япония приняла 47 эвакуированных.

Теперь Япония будет открыта и для тех, у кого нет связей в этой стране, учитывая гуманитарный кризис, с которым столкнулись миллионы украинцев из-за нападения России на Украину. 

По словам министра юстиции Ёсихиса Фурукава, беженцы также смогут заменить свои 90-дневные визы, которые предоставляется при въезде в Японию, на годовые, которые дадут им законное право работать.

Предыстория: 

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  • По оценкам Международной организации по миграции, по состоянию на 15 марта, количество украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, достигло 3 млн человек. Из этих 3 млн, примерно 1,4 млн человек – дети, и около 157 тысяч человек – граждане других стран, проживавшие в Украине.

Темы: ЯпонияУкраинавойнабеженцы
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