Япония упростила въезд для беженцев из Украины
Японское правительство упростило въезд для украинцев, которые спасаются от российской войны – теперь граница открыта, даже если у них нет поручителей в виде родственников или знакомых.
Источник: Japan Today
Дословно издание: "Правительство планирует рассматривать каждый случай отдельно и выдавать краткосрочную визу для пребывания в каждом конкретном случае в качестве исключения".
Детали: Сообщается, что около 1900 украинцев имеют вид на жительство в Японии. Въезд переселенцев из Украины изначально требовал, чтобы поручителями выступали их родственники или знакомые в Японии. На этой основе до 13 марта Япония приняла 47 эвакуированных.
Теперь Япония будет открыта и для тех, у кого нет связей в этой стране, учитывая гуманитарный кризис, с которым столкнулись миллионы украинцев из-за нападения России на Украину.
По словам министра юстиции Ёсихиса Фурукава, беженцы также смогут заменить свои 90-дневные визы, которые предоставляется при въезде в Японию, на годовые, которые дадут им законное право работать.
Предыстория:
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- По оценкам Международной организации по миграции, по состоянию на 15 марта, количество украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, достигло 3 млн человек. Из этих 3 млн, примерно 1,4 млн человек – дети, и около 157 тысяч человек – граждане других стран, проживавшие в Украине.