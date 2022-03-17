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Украинские военные уничтожили российский СУ-25, еще один — подбили

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 00:57

Над Киевской областью был уничтожен вражеский штурмовик СУ-25, еще один был подбит.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в FB

Дословно: "Только что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника.

Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ".

Напомним: 16 марта Противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей российских оккупантов.

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Темы: авиавойнаРосcия
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