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В Кремле заявили, что будут игнорировать решение Международного суда ООН по войне

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 15:25

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выполнять первое решение Международного суда ООН по войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит российский "Интерфакс".

"Мы не можем принять это решение во внимание. Международный суд имеет такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может… В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - заявил Песков.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

По этому делу Россия отказалась защищаться в суде в Гааге. В то же время, отказ РФ от защиты не останавливает слушания.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Одновременно ведется работа над тем, чтобы привлечь к ответственности лично руководителей РФ. Детали в статье Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины

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Темы: войнаРосcиясуд
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