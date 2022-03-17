ВСУ просят медийщиков не раскрывать данные относительно военных и бомбоубежищ

Командование Вооруженных Сил Украины обнародовало перечень данных, которые не следует раскрывать публично для безопасности военных и гражданского населения.

Источник: пресс-служба ГУР.

Подробности: командование ВСУ обратилось в медиасообщество с просьбой максимально ограничить:

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освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений);

геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.

Также необходимо исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.