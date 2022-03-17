Портнов имеет элитную недвижимость в Москве вместе с друзьями Лаврова

Подсанкционный украинский политик Андрей Портнов владеет элитной недвижимостью в Москве совместно с друзьями российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Источник: расследование "Схемы"

Детали: Журналисты утверждают, что Портнов мог проживать в России гораздо больше времени, чем он утверждает сам. Сам политик утверждает, что большую часть времени с 2015 по 2019 года он жил и работал в Австрии.

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"Схемы" установили, что Портнова объединяет много имущественных связей с гражданкой Украины и РФ Анастасией Валяевой и ее матерью Лидией Валяевой.

Журналисты имеют основания утверждать, что по имени Анастасии Валяевой регистрировали недвижимое имущество в России, которым пользовался собственно Портнов.

В биографии Валяевой достаточно доказательств касательно ее тесной связи с Портновым.

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Анастасия работала в адвокатском объединении "Коллегия правозащитников", учредителем которой является Владимир Макар. Макар был помощником Портнова, когда он был народным депутатом от фракции ВО "Батькивщина".

Также Анастасия Валяева была помощницей народного депутата Владимира Пилипенко, которого связывали с Портновым. Женщина владела недвижимым имуществом в жилом комплексе на столичном Печерске, где также имел свою квартиру Портнов.

В 2017 году в Словакии Портнов совместно с Лидией и Анастасией Валяевой зарегистрировали юридическое лицо Leshko Group.

Далее журналисты отследили через российские реестры, что в августе 2014 года Валяева получила российское гражданство. В августе и сентябре она зарегистрировала трёхэтажное поместье с земельным участком в Подмосковье, которое стоит несколько миллионов долларов.

Имение площадью на более 900 квадратных метров расположено в закрытом комплексе в селе Тимошкино под Москвой. По тогдашним ценам дом и земельный участок площадью полгектара стоили более 2 миллионов долларов. В 2019 году этот дом продали другой гражданке РФ.

В том же 2014 году Валяева приобрела права собственности на недвижимое имущество в деловом центре "Мосфильмовский" на улице Мосфильмовской в Москве. Согласно российскому реестру вещных прав, она владеет 407 квадратами на пятом этаже, более 2000 квадратных метров на шестом этаже и помещение на 8 кв. м на четвертом этаже. Совокупная стоимость площади в ДЦ "Мосфильмовский" составляет 5,5 миллионов долларов.

В 2020 году имущественные права на эту недвижимость были переданы от Анастасии к ее матери Лидии.

Собственность на эти квадратные метры Валяева разделяет с рядом оффшорных компаний. Среди них одна компания "Надстоу Лимитед" принадлежит российско-украинскому бизнесмену Павлу Фуксу, а еще одна "Ирика" - Ирине Торкунова. Торкунова является супругой Анатолия Торкунова, влиятельного российского дипломата и близкого друга главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Торкунов (справа) получал государственные награды лично из рук президента РФ Владимира Путина Фото: пресс-служба МГИМО

Кроме того, журналисты проверили через специальные программы, что российский номер телефона Валяевой другие абоненты подписывают как Анастасия Портнова. Именно по этому номеру телефону и номеру телефона Портнова платили за парковку автомобиля Range Rover в разных точках Москвы. В 2018 году за парковку машины наиболее часто платили в районе здания МИД и Арбатского рынка.

В целом, журналисты предполагают, что Портнов жил в Москве гораздо больше времени в промежутке между мартом 2014 года, когда он сбежал из Украины, и маем 2019 года, когда он вернулся.

Почему это важно: Портнова считают влиятельным "теневым" куратором украинских судов. Кроме того, он был заместителем главы Администрации президента во времена правления беглого президента Виктора Януковича.

За причастность Портнова к коррупционным преступлениям и давлению на судей Украины правительство США ввело против него санкции.

Наличие у Портнова недвижимого имущества на несколько миллионов долларов в столице государства-агрессора несет интерес для общества. Кроме того, один из объектов находится в общей собственности c другом Лаврова.