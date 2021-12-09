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США ввели санкции против Портнова

Четверг, 9 декабря 2021, 16:32
США ввели санкции против Портнова
Портнов. Фото из его telegram-канала

Правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Источник: сообщение Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США

Детали:Портнова внесли в список лиц по так называемому "Закону Магнитского". В этот перечень за подписью Государственного секретаря США заносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции.

В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество.

Дословно: "Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния на подкуп доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год, Портнов предпринял шаги по контролю за украинской судебной системой, влиянием на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения".

Справка: Санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США.

Предыстория:

  • Утром 9 декабря временно поверенная в делах США Кристин Квин анонсировала введение санкций против украинских топ-коррупционеров.
  • В 2020 году временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть "группы влияния", которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности, Портнову.
  • В начале каденции Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Портнов шантажировал ее, что у него есть компромат о ее противозаконной деятельности.
  • 2019 журналисты-расследователи обнародовали пленки записей разговоров из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.
  • Портнов был заместителем главы Администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников Революции достоинства зимой 2013-2014 годов, и бежал из Украины. Он вернулся в 2019 году накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: ПортновСШАсанкцииЯнуковичкоррупция
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