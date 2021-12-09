США ввели санкции против Портнова

Правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Источник: сообщение Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США

Детали:Портнова внесли в список лиц по так называемому "Закону Магнитского". В этот перечень за подписью Государственного секретаря США заносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции.

В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество.

Дословно: "Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния на подкуп доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год, Портнов предпринял шаги по контролю за украинской судебной системой, влиянием на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения".

Справка: Санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США.

Предыстория: