Дэвид Кэмерон поехал в Польшу помогать украинским беженцам

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в twitter.

"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.

Реклама:

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek