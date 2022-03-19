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Дэвид Кэмерон поехал в Польшу помогать украинским беженцам

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 01:00

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в twitter.

"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.

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Как отмечает издание, Дэвид Кэмерон приехал в Польшу с припасами для украинских беженцев. Он отмечает, что ездит вместе с двумя коллегами по волонтерскому проекту Chippy Larder.

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Кэмерон рассказывает, что этот проект собрал достаточно пожертвований, чтобы "заполнить небольшой грузовик всем: от подгузников до гигиенических средств, теплой одежды до аптечек".

А накануне Кэмерон призвал британское правительство увеличить гуманитарную помощь для Украины. "Давайте вместе с ЕС проведем конференцию доноров и возглавим усилия по оказанию помощи. Давайте создадим в правительстве специального министра помощи, занимающегося разработкой гуманитарной стратегии", - отмечает он.

Темы: ВеликобританияПольшаУкраинабеженцы
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