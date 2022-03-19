Дэвид Кэмерон поехал в Польшу помогать украинским беженцам

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в twitter.

"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

Как отмечает издание, Дэвид Кэмерон приехал в Польшу с припасами для украинских беженцев. Он отмечает, что ездит вместе с двумя коллегами по волонтерскому проекту Chippy Larder.

Кэмерон рассказывает, что этот проект собрал достаточно пожертвований, чтобы "заполнить небольшой грузовик всем: от подгузников до гигиенических средств, теплой одежды до аптечек".

А накануне Кэмерон призвал британское правительство увеличить гуманитарную помощь для Украины. "Давайте вместе с ЕС проведем конференцию доноров и возглавим усилия по оказанию помощи. Давайте создадим в правительстве специального министра помощи, занимающегося разработкой гуманитарной стратегии", - отмечает он.