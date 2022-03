Дэвид Кэмерон поехал в Польшу помогать украинским беженцам

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в twitter.

"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek