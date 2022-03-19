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Девід Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 01:00

Колишній британський прем’єр  Девід Кемерон розвозить  мікровантажівкою по Польщі  підгузки та аптечки для українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда", із посиланням на Sky News, відповідну фотографію Кемерон виклав на своїй сторінці у twitter.

 "Це буде довга дорога",- підписав він фото, на який сидить за кермом автомобілю.

Як зазначає видання, Девід Кемерон приїхав  до Польщі з припасами для українських біженців. Він зазначає, що їздить разом із двома колегами з волонтерського проекту Chippy Larder.

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Кемерон розповідає, що цей проект зібрав достатньо пожертв, щоб "заповнити невелику вантажівку всім: від підгузків до гігієнічних засобів, теплого одягу до аптечок".

А напередодні Кемерон закликав британський уряд збільшити гуманітарну допомогу для України. "Давайте разом з ЄС проведемо конференцію донорів і очолимо зусилля з надання допомоги. Давайте створимо в уряді спеціального міністра допомоги, який займається розробкою гуманітарної стратегії",- зазначає він.

Теми: Велика БританіяПольщаУкраїнабіженці
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