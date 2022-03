Девід Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям

Колишній британський прем’єр Девід Кемерон розвозить мікровантажівкою по Польщі підгузки та аптечки для українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда", із посиланням на Sky News, відповідну фотографію Кемерон виклав на своїй сторінці у twitter.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek