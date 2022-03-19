Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Девід Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 02:00

Колишній британський прем’єр  Девід Кемерон розвозить  мікровантажівкою по Польщі  підгузки та аптечки для українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда", із посиланням на Sky News, відповідну фотографію Кемерон виклав на своїй сторінці у twitter.

 "Це буде довга дорога",- підписав він фото, на який сидить за кермом автомобілю.

Як зазначає видання, Девід Кемерон приїхав  до Польщі з припасами для українських біженців. Він зазначає, що їздить разом із двома колегами з волонтерського проекту Chippy Larder.

Кемерон розповідає, що цей проект зібрав достатньо пожертв, щоб "заповнити невелику вантажівку всім: від підгузків до гігієнічних засобів, теплого одягу до аптечок".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

А напередодні Кемерон закликав британський уряд збільшити гуманітарну допомогу для України. "Давайте разом з ЄС проведемо конференцію донорів і очолимо зусилля з надання допомоги. Давайте створимо в уряді спеціального міністра допомоги, який займається розробкою гуманітарної стратегії",- зазначає він.

Теми: Велика БританіяПольщаУкраїнабіженці
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 18:01УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів

Зеленський: Компроміси з РФ можуть винести на референдум

Зеленський: Щоб виконати ультиматум Росії, треба всіх нас знищити

Маріуполь: росіяни обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, є постраждалі

Росія відмовилася від переговорів із Японією про спірні Курили

У РФ склали список 557 загиблих росіян на війні з Україною

Усі новини...
Велика Британія
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
Шмигаль після дзвінка шахрая підказав Міноборони Британії кодове слово
Британія розмістить у Польщі військових і ЗРК Sky Sabre
Останні новини
21:36
Зеленський – жителям окупованих міст: Женіть окупантів, женіть цих рабів
21:30
Біля Рівного ЗСУ збили 3 російські ракети, збитки від четвертої уточнються
21:27
ЄС виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро
21:22
Верещук: У Мелітополі росіяни викрали трьох громадян Ізраїлю
21:19
РФ заявляє, що тримає в полоні 500 українців й готова до обміну, але просить менше "злоби"
21:16
У пʼятому пакеті санкцій ЄС не буде ембарго на нафту і газ з РФ
21:02
Через "Київ Цифровий" можна отримати допомогу та записатися у волонтери
20:55
На Запоріжжі росіяни розстріляли авто — двоє дітей поранено
20:49
МАПАРосія використовує 40 аеродромів для нальотів по Україні
20:49
У МОН розповіли, скільки дітей-переселенців долучилися до навчання
Усі новини...