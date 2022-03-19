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У Зеленского считают, что Германия осторожными заявлениями поощряет Россию воевать

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 11:04
У Зеленского считают, что Германия осторожными заявлениями поощряет Россию воевать
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущен, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не называет события в Украине войной, и считает, что она поощряет Россию к убийствам заявлениями о том, что НАТО не будет защищать небо над Украиной.

Источники: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно.

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Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений".

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Справка: Кристине Ламбрехт возглавляет Министерство обороны в правительстве Олафа Шольца. с 8 декабря 2021 года. До этого она более двух лет возглавляла Министерство юстиции и защиты прав потребителей в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Темы: ГерманиявойнаРосcияОфис президента
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