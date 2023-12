У Зеленского считают, что Германия осторожными заявлениями поощряет Россию воевать

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущен, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не называет события в Украине войной, и считает, что она поощряет Россию к убийствам заявлениями о том, что НАТО не будет защищать небо над Украиной.

Источники: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно.

Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений".

🇩🇪 minister #Lambrecht openly said: "NATO won’t intervene in the conflict & won’t create a no-fly zone in 🇺🇦". Each such statement by 🇪🇺 politicians encourages 🇷🇺 to massacre in 🇺🇦. If you don’t recognize the war & are afraid of Putin, at least don’t make provocative statements.