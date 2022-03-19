Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского считают, что Германия осторожными заявлениями поощряет Россию воевать

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 12:04
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущен, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не называет события в Украине войной, и считает, что она поощряет Россию к убийствам заявлениями о том, что НАТО не будет защищать небо над Украиной.

Источники: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно.

Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений".

Справка: Кристине Ламбрехт возглавляет Министерство обороны в правительстве Олафа Шольца. с 8 декабря 2021 года. До этого она более двух лет возглавляла Министерство юстиции и защиты прав потребителей в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ГерманиявойнаРосcияОфис президента
powered by lun.ua
Главное сегодня

Харьковское направление: ПВО сбила российский истребитель Су-34

В Украине упростили ЗНО-2022

Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате "10 на 10"

дополненоРада ввела уголовную ответственность за съемку ВСУ и продажу гумпомощи

5 нардепов ОПЗЖ вышли из состава фракции

обновленоРоссийские СМИ "нашли" Шойгу

Все новости...
Германия
Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова ее купить
Германия планирует передать Украине 2000 гранатометов
Третья энергокомпания в Германии EnBW откажется от новых контрактов с путинским Газпромом
Последние новости
18:53
СБУ задержала псевдоволонтера и разоблачила врача, который за взятку прорывался за границу
18:40
фото, видеоВ Киеве снаряд попал в частный дом, произошел пожар
18:31
В чем разница между временным статусом и статусом беженца в ЕС – объясняет Госпогранслужба
18:23
фотоХарьковская фармацевтка получила серьезные травмы лица в результате обстрелов
18:14
Экс-премьер Британии призвал бойкотировать саммит G20, если туда поедет Путин
18:13
Санкции против РФ запрещают операции с российским золотом – США
18:11
Оккупанты на захваченных территориях борются с учебниками истории, Стусом и Петлюрой
18:08
Премьер Эстонии предложила вариант российских репараций для Украины
17:56
Харьковское направление: ПВО сбила российский истребитель Су-34
17:55
В Киев приехали спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии
Все новости...