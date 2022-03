Мантры Лаврова о неонацистах в Украине означают, что российский военный корабль тонет - МИД

Повторение отчаянной мантры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы неонацистах в Украине свидетельствует о приближающейся незавидной доле для российской команды власти.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter

"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетении русскоязычного населения, чтобы оправдать войну России против Украины, означают только одно: российский военный корабль тонет. Его команда оказалась в ловушке, и счастливого конца для них не будет".

Minister Lavrov’s increasingly desperate mantras about neo-Nazis in Ukraine and the oppression of Russian speaking people to justify Russia’s war on Ukraine means only one thing: the Russian warship is sinking. Its crew are trapped and there won’t be a happy ending for them. 🇺🇦✊