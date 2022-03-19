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Мантры Лаврова о неонацистах в Украине означают, что российский военный корабль тонет - МИД

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 19:28

Повторение отчаянной мантры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы неонацистах в Украине свидетельствует о приближающейся незавидной доле для российской команды власти.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter

"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетении русскоязычного населения, чтобы оправдать войну России против Украины, означают только одно: российский военный корабль тонет. Его команда оказалась в ловушке, и счастливого конца для них не будет".

Темы: войнаРосcияМИД
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