Мантри Лаврова про неонацистів в Україні означають, що російський військовий корабель тоне - МЗС

Повторення відчайдушної мантри міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито неонацистів в Україні свідчить про незавидну долю для російської команди влади, що наближається.

Джерело: спікер МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Відчайдушніші мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та пригноблення російськомовного населення, щоб виправдати війну Росії проти України, означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його команда опинилася у пастці, і щасливого кінця для них не буде".

Minister Lavrov’s increasingly desperate mantras about neo-Nazis in Ukraine and the oppression of Russian speaking people to justify Russia’s war on Ukraine means only one thing: the Russian warship is sinking. Its crew are trapped and there won’t be a happy ending for them. 🇺🇦✊