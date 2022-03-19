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Мантри Лаврова про неонацистів в Україні означають, що російський військовий корабель тоне - МЗС

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 19:28

Повторення відчайдушної мантри міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито неонацистів в Україні свідчить про незавидну долю для російської команди влади, що наближається.

Джерело: спікер МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Відчайдушніші мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та пригноблення російськомовного населення, щоб виправдати війну Росії проти України, означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його команда опинилася у пастці, і щасливого кінця для них не буде".

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Теми: війнаРосіяМЗС
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