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В молчании рождается нацизм – Зеленский обратился к евреям

Ольга ГлущенкоСреда, 2 марта 2022, 08:48
В молчании рождается нацизм – Зеленский обратился к евреям
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к евреям с призывом не молчать по поводу обстрелов Бабьего Яра и Умани.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр – это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы.

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Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет? Вы убиваете вторично жертв Холокоста.

Во времена советской власти там на костях был построен телецентр. А еще спортивный комплекс. Хозяйственные постройки. Сделали там парк. Чтобы затереть подлинную историю Бабьего Яра. Но за что его бомбили?.. Это уже за пределом человечности.

Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд. Они ничего не знают о нашей столице. О нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех.

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В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев.

Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали.

В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев".

Темы: Зеленскийвойна
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