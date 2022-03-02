Мэр Херсона договорился с оккупантами о жизнедеятельности города

По словам городского головы Херсона Игоря Колыхаева, во время визита "вооруженных представителей" в городской совет было договорено о том, как будет функционировать город в условиях оккупации, хотя мэр отрицает, что это были переговоры с российскими оккупантами.

Источник: Колыхаев в Facebook

Прямая речь: "Это не были переговоры или что-то такое, о чём уже поползли слухи. Со мной никто ни о чём не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были.

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Мы с командой – мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны. Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения".

Детали: Колыхаев ни разу не указал, с кем он договаривался и не упомянул Россию в своем посте. В то же время он добавил, что сейчас в городе нет украинских военных.

С "вооруженными представителями" он договорился, что в Херсоне сохраняется комендантский час, с 20:00 до 06:00. В город можно будет въехать только днем. Сделать это могут только автомобили с продовольствием, медикаментами и тем, что нужно для функционирования города.

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В Херсоне также снова заработает коммунальный транспорт. Им на работу смогут добираться работники хлебозаводов, магазинов, аптек и других предприятий критической инфраструктуры.

Пешеходам разрешается ходить либо по одному, либо по двое. Колыхаев также подчеркнул, что "военных не провоцировать, а при первом требовании следует останавливаться и не конфликтовать".

Автомобили должны ездить по городу с минимальной скоростью и быть готовы в любой момент показать содержимое того, что везут.

Вместе с тем, Колыхаев отметил, что флаг в городе украинский, и чтобы он оставался таким же, все требования придется выполнять.

Что предшествовало: За несколько часов до этого мэр Херсона Игорь Колыхаев просил журналистов помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

Напомним: