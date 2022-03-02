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Российские оккупанты уговаривают пустить их "сфотографироваться" на ЗАЭС и они уйдут

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 19:53
Российские оккупанты уговаривают пустить их сфотографироваться на ЗАЭС и они уйдут
Запорожская АЭС. ФОто: наэк "Энергоатом"

Российские оккупанты, окружившие Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции, пытаются уговорить руководство города пустить их на площадку на АЭС, чтобы сфотографироваться, и они уйдут.

Источник: брифинг главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина

Прямая речь Котина: "Русские захватчики выходят и пытаются провести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что у них есть задачи от руководства занять город Энергодар и площадку Запорожской атомной электростанции.

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Даже они говорят, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству русской армии, для министерства, для пропаганды, что они контролируют город и АЭС.

После чего они будто покинут наши объекты".

Детали: В "Энергоатоме" заявили, что обратились официально к МАГАТЭ с просьбой установить "зону контроля" в радиусе 30 км вокруг ЗАЭС, чтобы российские оккупанты не имели права совершать боевые действия и наносить ракетные удары в этой зоне.

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Котин сказал, что боевые действия и ракетные удары российских оккупантов возле ЗАЭС несут очень высокий риск для здоровья жителей и экологии.

По его словам, на блокпостах, установленных на подъездах к Энергодару, около 22 тысяч мирных жителей Энергодара блокируют проезд российских оккупантов. На блокпостах также установили крупногабаритные грузовики.

Предыстория:

  • Мэр города Энергодар Дмитрий Орлов призвал 2 марта жителей Энергодара блокировать проезд военной техники российских оккупантов на территорию Энергодара и ЗАЭС: люди с флагами Украины стоят на дорогах и блокируют проезд военной техники оккупантов.
  • Подобный митинг против российских оккупантов устроили жители Мелитополя в Запорожской области.

Темы: РосcиявойнаЗапорожская областьАЭС
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