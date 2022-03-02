В Киеве 3 марта разрешат движение на двух мостах – Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко сказал, что 3 марта в столице разрешат движение автомобилей на двух мостах: Северном и Дарницком.

Источник: youtube-канал Кличко

Прямая речь Кличко: "Завтра (3 марта – ред.) после окончания комендантского часа в 7:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного, общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты.

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Через Южный мост проезда не будет.

Если крайней необходимости нет, не нужно выезжать в город частным автотранспортом".

Детали: Мэр Киева сказал, что в течение 2 марта снаряды российских оккупантов упали во дворах нескольких жилых домов, но пострадавших нет.

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В результате обстрелов российских захватчиков за сутки сгорели несколько автомобилей и получили повреждение помещение отделения полиции в Подольском районе.

Последний взрыв на момент публикации обращения произошел вблизи Киевского железнодорожного вокзала, и власть с правоохранителями устанавливают все обстоятельства инцидента.

Кличко напомнил, что с 20:00 по 7:00 в городе действует комендантское время, и передвижение пешком в городе строго запрещено, а движение авто – только со спецпропуском военного коменданта Киева.

Он отдельно поблагодарил бизнес за содействие в обороне города и оказание гуманитарной помощи.

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