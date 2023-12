Оккупанты разбомбили многоэтажку в Ирпене

В Ирпене под Киевом российские захватчики бомбили жилые кварталы и разрушили многоэтажку.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин, соцсети

Детали: Ирпень потерпел авиаудар со стороны россиян. Ракета оккупантов попала в жилой дом.

На месте работают правоохранители и военные. Информация о жертвах уточняется.

Прямая речь Маркушина: "Седьмой день войны... Утро началось с авиаударов... Работаем над медэвакуацией!" .

Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.



Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії.



Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/roaGEpu3Rq ВИДЕО ДНЯ March 2, 2022

Irpin', northwest outskirts of Kyiv this morning after Russian strikes pic.twitter.com/63cXYG6Knz — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) March 2, 2022