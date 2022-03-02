Оккупанты разбомбили многоэтажку в Ирпене
В Ирпене под Киевом российские захватчики бомбили жилые кварталы и разрушили многоэтажку.
Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин, соцсети
Детали: Ирпень потерпел авиаудар со стороны россиян. Ракета оккупантов попала в жилой дом.
На месте работают правоохранители и военные. Информация о жертвах уточняется.
Прямая речь Маркушина: "Седьмой день войны... Утро началось с авиаударов... Работаем над медэвакуацией!" .
Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.
Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії.
Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/roaGEpu3Rq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022ВИДЕО ДНЯ
Irpin', northwest outskirts of Kyiv this morning after Russian strikes pic.twitter.com/63cXYG6Knz— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) March 2, 2022
Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022
Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії. Будинки розташовані біля військового госпіталю.
Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/RX15xlc4Oi