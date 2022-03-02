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Оккупанты разбомбили многоэтажку в Ирпене

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 09:17
Оккупанты разбомбили многоэтажку в Ирпене

В Ирпене под Киевом российские захватчики бомбили жилые кварталы и разрушили многоэтажку.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин, соцсети

Детали: Ирпень потерпел авиаудар со стороны россиян. Ракета оккупантов попала в жилой дом.

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На месте работают правоохранители и военные. Информация о жертвах уточняется.

Прямая речь Маркушина: "Седьмой день войны... Утро началось с авиаударов... Работаем над медэвакуацией!" .

Темы: Киевская областьИрпеньРосcиявойна
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