Арахамия: Переговоры состоятся не в Беловежской пуще
Среда, 2 марта 2022, 22:55
Второй тур переговоров делегаций Украины и России, которая напала на нашу страну, состоятся не в Беловежской пуще.
Источник: Член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook
Прямая речь: "Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже".
Детали: По данным УП, встреча делегаций может пройти уже 3 марта.
Что было ранее: Ранее в Офисе президента сообщали, что украинская делегация едет на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.