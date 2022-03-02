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Арахамия: Переговоры состоятся не в Беловежской пуще

Роман КравецСреда, 2 марта 2022, 22:55

Второй тур переговоров делегаций Украины и России, которая напала на нашу страну, состоятся не в Беловежской пуще.

Источник: Член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook

Прямая речь: "Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже".

Детали: По данным УП, встреча делегаций может пройти уже 3 марта.

Что было ранее: Ранее в Офисе президента сообщали, что украинская делегация едет на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.

Темы: Арахамия Росcиявойна
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