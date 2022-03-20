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Сводка Генштаба: из отряда десантников РФ под Киевом выжил только один

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 07:17
Фото Генштаба ВСУ

Российская армия почти полностью потеряла сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавший в боевых действиях на Киевском направлении, оккупанты пополняют потери и пытаются заменить "отказников".

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 воскресенья 20.03.2022

Детали: По данным Генштаба, на 25 сутки российского вторжения "состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели", защитники Украины продолжают эффективно противостоять оккупантам.

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВС Украины сбила три российских боевых вертолета.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой.

Дословно: "Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который участвовал в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командованием российского Черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

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Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена ​​очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст мобилизованных поднят до 65 лет.

Подобное ожидает и временно оккупированную территорию Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовые автомобили, заполненные телами солдат".

Детали: Российские войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции о правилах ведения войны.

"Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения взрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами", - отмечает Генштаб.

Кроме того, оккупанты "террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях".

Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты не пропустили гуманитарный конвой.

Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают списание кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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