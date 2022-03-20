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Сводка Генштаба: из отряда десантников РФ под Киевом выжил только один

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 06:17
Сводка Генштаба: из отряда десантников РФ под Киевом выжил только один
Фото Генштаба ВСУ

Российская армия почти полностью потеряла сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавший в боевых действиях на Киевском направлении, оккупанты пополняют потери и пытаются заменить "отказников".

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 воскресенья 20.03.2022

Детали: По данным Генштаба, на 25 сутки российского вторжения "состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели", защитники Украины продолжают эффективно противостоять оккупантам.

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Противовоздушная оборона Воздушных сил ВС Украины сбила три российских боевых вертолета.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой.

Дословно: "Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который участвовал в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

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На фоне подобных обстоятельств командованием российского Черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена ​​очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст мобилизованных поднят до 65 лет.

Подобное ожидает и временно оккупированную территорию Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовые автомобили, заполненные телами солдат".

Детали: Российские войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции о правилах ведения войны.

"Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения взрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами", - отмечает Генштаб.

Кроме того, оккупанты "террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях".

Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты не пропустили гуманитарный конвой.

Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают списание кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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