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Минобороны сосчитало уничтоженных российских командиров - сводка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 13:00
иллюстративное фото МОУ

На двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению оккупант продолжает нести потери.

Источник: сводка Минобороны по состоянию на 12.00 20 марта

Дословно: "Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей ВС РФ. "кузницы комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля".

Детали: Указано, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи.

В то же время, указывают в Минобороны, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Также зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженную агрессию РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко, отмечают в МОУ.

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – город Киев.

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Захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ с применением армейской авиации и артиллерии.

На Северском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов наши защитники нанесли огневой удар. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности.

На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области, близ государственной границы Украины, обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не оставляет намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и остановлен.

На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.

Продолжается блокировка и обстрелы города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении активных наступательных действий не велось, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.

Темы: войнаМинобороныРосcия
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