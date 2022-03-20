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Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь – Генштаб

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 09:30
Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь – Генштаб
Белорусские солдаты. Фото из Telegram БелТА

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ, источники Украинской правды в разведке, среди военных и силовиков

Дословно Генштаб ВСУ: "Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая".

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Детали: В то же время в Генштабе отметили, что силы обороны Украины готовы к отпору.

По данным разведки, в течении ближайших 1-2 дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.

По данным источников среди военных и силовиков, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято руководством страны.

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Источник – представитель силового блока отметил, что беларусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин для войны с Украиной. Он считает, что "беларусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".

Эту же информацию УП ночью подтвердил другой источник в правоохранительных органах с дополнительным комментарием: "Ситуация такова, информацию подтверждаем. Готовимся дать серьезный отпор. Точно победим".

Отдельно силовики обратились к беларусским военным: "Это не ваша война. Но детям и мужьям умирать на нашей земле вашим. Остановитесь, пока такой шанс еще есть".

Напомним: Ранее украинские военные и госслужащие заявляли, что Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта. Но пока это не произошло. 

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
  • Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине. Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.
  • 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией". 
  • 17 марта сообщалось, что над Минском весь вечер проходили учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Пилоты отрабатывали не только полёты, но и имитацию стрельбы. 
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".
  • 19 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы восполнить свои потери на войне в Украине.

Темы: РосcиявойнаБеларусьВолынская область
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