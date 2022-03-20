Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ, источники Украинской правды в разведке, среди военных и силовиков

Дословно Генштаб ВСУ: "Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая".

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Детали: В то же время в Генштабе отметили, что силы обороны Украины готовы к отпору.

По данным разведки, в течении ближайших 1-2 дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.

По данным источников среди военных и силовиков, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято руководством страны.

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Источник – представитель силового блока отметил, что беларусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин для войны с Украиной. Он считает, что "беларусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".

Эту же информацию УП ночью подтвердил другой источник в правоохранительных органах с дополнительным комментарием: "Ситуация такова, информацию подтверждаем. Готовимся дать серьезный отпор. Точно победим".

Отдельно силовики обратились к беларусским военным: "Это не ваша война. Но детям и мужьям умирать на нашей земле вашим. Остановитесь, пока такой шанс еще есть".

Напомним: Ранее украинские военные и госслужащие заявляли, что Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта. Но пока это не произошло.

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