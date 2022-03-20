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Из 7 гумкоридоров сработало 4, эвакуировали более 7 тысяч человек – Верещук

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 22:47
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В воскресенье из 7 гуманитарных коридоров сработало только 4, было эвакуировано 7295 человек.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Детали: В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье в воскресенье прибыли 3 985 человек, они ехали 11 автобусами из Бердянска и частным транспортом.

В понедельник утром планируется отправить из Запорожья в направлении Мариуполя около 50 автобусов.

Верещук сообщила, что в Бердянске действует горячая линия, на которую можно обращаться за получением помощи с временным размещением и эвакуацией в Запорожье: +38 050 439 75 29, 3 62 76 и 3 52 52.

"Мы сегодня провели переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, Мелекино", - сообщила вице-премьер.

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Она напомнила, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту из Мариуполя в Запорожье.

В Киевской области из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек, из села Тарасовка в Бровары – 1 310 человек.

Из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупантами, сообщила Верещук.

В Харьковской области удалось доставить гуманитраную помощь в поселок Рогань, однако была сорвана доставка помощи в поселок Малая Рогань, поскольку, по данным украинской разведки, россияне планировали захватить гуманитарную колонну.

Верещук также сообщила данные людей, которые находились в гуманитарной колонне, с которой исчезла связь на пути в город Волчанск. Среди них – 5 водителей и 1 врач:

  • водитель скорой помощи Кашкаров Артем Васильевич,
  • врач Бурда Артем Александрович,
  • водитель Гончаренко Владислав Юрьевич,
  • водитель Позин Павел Викторович,
  • водитель Корнейко Павел Александрович,
  • водитель Маслов Александр Иванович.

По словам Верещук, украинские власти ведут переговоры о возвращении этих людей.

Она также призвала граждан с пониманием относиться к недостаткам организации эвакуации, поскольку "все это результат реалий военного времени".

Темы: Верещукэвакуация
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