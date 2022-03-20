Из 7 гумкоридоров сработало 4, эвакуировали более 7 тысяч человек – Верещук

В воскресенье из 7 гуманитарных коридоров сработало только 4, было эвакуировано 7295 человек.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Реклама:

Детали: В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье в воскресенье прибыли 3 985 человек, они ехали 11 автобусами из Бердянска и частным транспортом.

В понедельник утром планируется отправить из Запорожья в направлении Мариуполя около 50 автобусов.

Верещук сообщила, что в Бердянске действует горячая линия, на которую можно обращаться за получением помощи с временным размещением и эвакуацией в Запорожье: +38 050 439 75 29, 3 62 76 и 3 52 52.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы сегодня провели переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, Мелекино", - сообщила вице-премьер.

Она напомнила, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту из Мариуполя в Запорожье.

В Киевской области из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек, из села Тарасовка в Бровары – 1 310 человек.

Из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупантами, сообщила Верещук.

В Харьковской области удалось доставить гуманитраную помощь в поселок Рогань, однако была сорвана доставка помощи в поселок Малая Рогань, поскольку, по данным украинской разведки, россияне планировали захватить гуманитарную колонну.

Верещук также сообщила данные людей, которые находились в гуманитарной колонне, с которой исчезла связь на пути в город Волчанск. Среди них – 5 водителей и 1 врач:

водитель скорой помощи Кашкаров Артем Васильевич,

врач Бурда Артем Александрович,

водитель Гончаренко Владислав Юрьевич,

водитель Позин Павел Викторович,

водитель Корнейко Павел Александрович,

водитель Маслов Александр Иванович.

По словам Верещук, украинские власти ведут переговоры о возвращении этих людей.

Она также призвала граждан с пониманием относиться к недостаткам организации эвакуации, поскольку "все это результат реалий военного времени".