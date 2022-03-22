Россия из-за санкций за войну в Украине может остаться без лифтов

Комплектующих для производства лифтов в Российской Федерации хватит на полгода, а потом из-за санкций могут начаться проблемы, так как треть деталей – импортные.

Источник: генеральный директор Ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов для "Аргументы и факты" (АиФ)

Прямая речь: "Комплектующих для производства лифтов хватит на полгода. 70% деталей российские и только 30% импортные. Но есть важнейшие узлы, которые собираются из импортных комплектующих.

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Так, в работе станции управления лифтом очень многое зависит от микропроцессоров и микроконтроллеров, которые изготавливают на Тайване и в Китае. Если поставки этих чипов запретят, то не понятно будет, как решать эту проблему.

Дело в том, что хотя Китай – дружественная страна, в этом производстве используются американские технологии. Собственники технологий могут потребовать закрыть к ним доступ, и компании-производители ничего не смогут с этим сделать"

Детали: Харламов добавил, что программное обеспечение лифтов тоже импортное.

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"Мы давно требовали решить этот вопрос, чтобы лифты говорили на русском языке. Последние лет 8 мы просили Минпромторг наладить производство микроэлектроники в России. Эта проблема ключевая не только для нас, но и для автомобилестроения, авиастроения, связи, даже ракеты у нас летают с микропроцессорами иностранного производства", – сказал он.

Еще один важный узел – лебедка, которая поднимает и опускает кабину лифта.

По словам Харламова, российские предприятия "пока не пришли к такому же соотношению "цена-качество", на котором находятся зарубежные производители".

"Мы также не можем пока собирать лифты, которые ездят быстрее 4 м/сек и могут проходить свыше 30 остановок в разных направлениях", – признался он.

Кроме того, остановить производство может подорожание металла, цена которого составляет не менее 20% себестоимости лифта.

Прямая речь: "Прорабатываем разные варианты. Лифты старше 25 лет нет смысла даже модернизировать, потому что они не будут соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Поэтому ищем разные пути приобретения комплектующих в странах Азии.

Импортные лифты занимают 25% нашего рынка. Крупнейшие западные производители остановили поставки в Россию. С официальными заявлениями о приеме новых заказов уже выступили Otis, KONE и TK Elevator, другие пока молчат.

Неизвестно, что именно будет с совместными производствами, среди которых есть очень важные. Например, у Otis есть совместное производство с ЩЛЗ "Щербинка Отис Лифт" (у Otis – 55%, у российской компании – 45%), которое производит лебедки для лифтов".