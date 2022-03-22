Росія через санкції за війну в Україні може залишитися без ліфтів

Складових для виробництва ліфтів у Російській Федерації вистачить на півроку, а потім через санкції можуть початися проблеми, тому що третина деталей – імпортні.

Джерело: генеральний директор Асоціації "Російське ліфтове об'єднання" Петро Харламов для "Аргументи і факти" (АІФ)

Пряма мова: "Комплектуючих для ліфтів вистачить на півроку. 70% деталей російські та лише 30% імпортні. Але є дуже важливі вузли, які збираються з імпортних складових.

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Так, у роботі станції управління ліфтом дуже багато залежить від мікропроцесорів та мікроконтролерів, які виготовляють на Тайвані та в Китаї. Якщо постачання цих чіпів заборонять, то не зрозуміло, як вирішувати цю проблему.

Річ у тім, що хоча Китай – дружня країна, у цьому виробництві використовуються американські технології. Власники технологій можуть вимагати закрити доступ до них, і компанії-виробники нічого не зможуть з цим зробити"

Деталі: Харламов додав, що програмне забезпечення ліфтів також імпортне.

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"Ми давно вимагали вирішити це питання, щоб ліфти говорили російською мовою. Останні 8 років ми просили Мінпромторг налагодити виробництво мікроелектроніки в Росії. Ця проблема є ключовою не тільки для нас, але й для автомобілебудування, авіабудування, зв'язку, навіть ракети у нас літають із мікропроцесорами іноземного виробництва", – сказав він.

Ще один важливий вузол – лебідка, яка піднімає та опускає кабіну ліфта.

За словами Харламова, російські підприємства "поки не дійшли такого ж співвідношення "ціна-якість", на якому перебувають закордонні виробники".

"Ми також не можемо поки що збирати ліфти, які їздять швидше за 4 м/сек і можуть проходити понад 30 зупинок у різних напрямках", – зізнався він.

Крім того, зупинити виробництво може подорожчання металу, ціна якого становить не менше ніж 20% собівартості ліфта.

Пряма мова: "Опрацьовуємо різні варіанти. Ліфти старше 25 років немає сенсу навіть модернізувати, бо вони не відповідатимуть технічному регламенту Митного союзу. Тому шукаємо різні шляхи придбання складових у країнах Азії.

Імпортні ліфти займають 25% нашого ринку. Найбільші західні виробники зупинили постачання в Росію. З офіційними заявами про прийом нових замовлень вже виступили Otis, KONE та TK Elevator, інші поки що мовчать.

Невідомо, що саме буде зі спільними виробництвами, серед яких є дуже важливі. Наприклад, у Otis є спільне виробництво зі ЩЛЗ "Щербинка Отіс Ліфт" (Otis – 55%, російська компанія – 45%), яке виробляє лебідки для ліфтів".