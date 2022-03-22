Ровенская область: россияне обстреляли объект военной инфраструктуры
Вторник, 22 марта 2022, 23:25
В Ровенской области российские войска трижды нанесли удар по объекту военной инфраструктуры.
Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram
Прямая речь: "Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры.
На месте работает комиссия, ущерб устанавливается".
Детали: Коваль добавил, что за день вооруженные силы Украины сбили один вражеский беспилотник и одну ракету.
Что предшествовало: 21 марта россияне нанесли два ракетных удара по полигону в Ровенской области.
В тот же день вечером в Ровенском районе было зафиксировано 4 ракетных удара с воздуха.
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