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Ровенская область: россияне обстреляли объект военной инфраструктуры

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 23:25
Виталий Коваль, фото rivnepost.rv.ua

В Ровенской области российские войска трижды нанесли удар по объекту военной инфраструктуры.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь: "Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры.

На месте работает комиссия, ущерб устанавливается".

Детали: Коваль добавил, что за день вооруженные силы Украины сбили один вражеский беспилотник и одну ракету.

Что предшествовало: 21 марта россияне нанесли два ракетных удара по полигону в Ровенской области.

В тот же день вечером в Ровенском районе было зафиксировано 4 ракетных удара с воздуха.

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Темы: Ровенская областьвойна
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