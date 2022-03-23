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Госслужащие вольны посылать российский корабль по известному направлению - разъяснение

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 10:01
рисунок в рамках проекта УП "Дети рисуют войну"

Национальное агентство по вопросам государственной службы разъяснило, что использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением этического кодекса.

Источник: НАГС, ГПСУ

Дословно: "Всемирно известная фраза пограничников с о.Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Но коллеги во всем важна мера. Слава Украине!".

 

Напомним: Фраза защитников украинского острова Змеиный "Русский военный корабель, иди на#уй!" с начала войны стала крылатой и известна на весь мир. "Укрпочта" посвятит ей почтовую марку.

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Темы: Пограничная служба
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