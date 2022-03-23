Держслужбовцям вільно посилати російський корабель за відомим напрямком - роз'яснення

Національне агентство з питань державної служби роз’яснило, що використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острова Зміїний не є порушенням етичного кодексу.

Джерело: НАДС, ДПСУ

Дослівно: "Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але, колеги, в усьому важлива міра. Cлава Україні!".

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Нагадаємо: Фраза захисників українського острова Зміїний "Русский военный корабль, иди на#уй!" від початку війни стала крилатою та відома на весь світ. "Укрпошта" присвятить їй поштову марку.

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