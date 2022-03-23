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Держслужбовцям вільно посилати російський корабель за відомим напрямком - роз'яснення

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 10:01
малюнок в рамках проєкту УП "Діти малюють війну"

Національне агентство з питань державної служби роз’яснило, що використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острова Зміїний не є порушенням етичного кодексу.

Джерело: НАДС, ДПСУ

Дослівно: "Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але, колеги, в усьому важлива міра. Cлава Україні!".

 
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Нагадаємо: Фраза захисників українського острова Зміїний "Русский военный корабль, иди на#уй!" від початку війни стала крилатою та відома на весь світ. "Укрпошта" присвятить їй поштову марку. 

Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові

Передісторія:

  • 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
  • Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.
  • Пізніше прикордонники та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.
  • Прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного.

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Теми: Прикордонна служба
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