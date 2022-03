Минобороны Британии просит Youtube удалить видео российских пранкеров, выдававших себя за Шмыгаля

Министерство обороны Великобритании направило письмо видеохостингу YouTube с просьбой удалить видеоролик российских пранкеров, позвонивших министру обороны Бену Уоллесу, выдавая себя за премьер-министра Украины.

Министерство обнародовало письмо в Twitter, пишет "Европейская правда".

В письме Минобороны утверждает, что опубликованные видео поддельные, и возражают, в частности, против двух отрывков.

We are calling on YouTube to help us support Ukraine by taking down videos doctored by the Russian state and disseminated to try and sap the morale of a people fighting for their freedom 🇺🇦



