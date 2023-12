Минобороны Британии просит Youtube удалить видео российских пранкеров, выдававших себя за Шмыгаля

Министерство обороны Великобритании направило письмо видеохостингу YouTube с просьбой удалить видеоролик российских пранкеров, позвонивших министру обороны Бену Уоллесу, выдавая себя за премьер-министра Украины.

Министерство обнародовало письмо в Twitter, пишет "Европейская правда".

В письме Минобороны утверждает, что опубликованные видео поддельные, и возражают, в частности, против двух отрывков.

Реклама:

We are calling on YouTube to help us support Ukraine by taking down videos doctored by the Russian state and disseminated to try and sap the morale of a people fighting for their freedom 🇺🇦



👇 pic.twitter.com/586ydI4VAp