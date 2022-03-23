Минобороны Британии просит Youtube удалить видео российских пранкеров, выдававших себя за Шмыгаля

Министерство обороны Великобритании направило письмо видеохостингу YouTube с просьбой удалить видеоролик российских пранкеров, позвонивших министру обороны Бену Уоллесу, выдавая себя за премьер-министра Украины.

Министерство обнародовало письмо в Twitter, пишет "Европейская правда".

В письме Минобороны утверждает, что опубликованные видео поддельные, и возражают, в частности, против двух отрывков.

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We are calling on YouTube to help us support Ukraine by taking down videos doctored by the Russian state and disseminated to try and sap the morale of a people fighting for their freedom 🇺🇦



👇 pic.twitter.com/586ydI4VAp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022

"Поддельный ролик утверждает, что поставки NLAW из Великобритании в Украину часто терпели неудачу. Наши NLAWS не подвели, это фактически неверно", - говорится в письме.

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Они также отрицают, что Уоллес якобы сказал, что у Британии есть проблемы с поставкой оружия.

"У нас нет дефицита поставок. Информация такого характера влияет на способность Британии поддерживать нашу национальную обороноспособность и репутацию как международного союзника и НАТО. Я уверен, что вы не хотели бы быть проводником российской пропаганды или каким-либо образом быть связанными с потенциальными последствиями такого типа медиаманипуляций", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что неизвестные, которым удалось поговорить с министром обороны Британии от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, оказались российскими пранкерами, которые уже неоднократно прибегали к таким розыгрышам с европейскими чиновниками.

В фрагменте продолжительностью около минуты пранкеры, выдавая себя за Шмыгаля, говорят, что Украина якобы хочет "продолжить ядерную программу", якобы для защиты от России, и просит о содействии.

Отметим, российские пропагандистские СМИ в оправдание войны РФ против Украины писали, что Украина якобы имела "ядерную программу", работы по которой активизировались в 2014 году. В разведке США на это заявили, что Украина не занимается разработкой биологического или ядерного оружия, а заявления России об обратном направлены на сокрытие действий, к которым она может прибегнуть в войне.

Денис Шмыгаль после появления информации об инциденте посоветовал коллегам использовать кодовое слово "паляниця".