Минобороны Британии просит Youtube удалить видео российских пранкеров, выдававших себя за Шмыгаля

Министерство обороны Великобритании направило письмо видеохостингу YouTube с просьбой удалить видеоролик российских пранкеров, позвонивших министру обороны Бену Уоллесу, выдавая себя за премьер-министра Украины.

Министерство обнародовало письмо в Twitter, пишет "Европейская правда".

В письме Минобороны утверждает, что опубликованные видео поддельные, и возражают, в частности, против двух отрывков.

We are calling on YouTube to help us support Ukraine by taking down videos doctored by the Russian state and disseminated to try and sap the morale of a people fighting for their freedom 🇺🇦



👇 pic.twitter.com/586ydI4VAp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022

"Поддельный ролик утверждает, что поставки NLAW из Великобритании в Украину часто терпели неудачу. Наши NLAWS не подвели, это фактически неверно", - говорится в письме.

Они также отрицают, что Уоллес якобы сказал, что у Британии есть проблемы с поставкой оружия.

"У нас нет дефицита поставок. Информация такого характера влияет на способность Британии поддерживать нашу национальную обороноспособность и репутацию как международного союзника и НАТО. Я уверен, что вы не хотели бы быть проводником российской пропаганды или каким-либо образом быть связанными с потенциальными последствиями такого типа медиаманипуляций", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что неизвестные, которым удалось поговорить с министром обороны Британии от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, оказались российскими пранкерами, которые уже неоднократно прибегали к таким розыгрышам с европейскими чиновниками.

В фрагменте продолжительностью около минуты пранкеры, выдавая себя за Шмыгаля, говорят, что Украина якобы хочет "продолжить ядерную программу", якобы для защиты от России, и просит о содействии.

Отметим, российские пропагандистские СМИ в оправдание войны РФ против Украины писали, что Украина якобы имела "ядерную программу", работы по которой активизировались в 2014 году. В разведке США на это заявили, что Украина не занимается разработкой биологического или ядерного оружия, а заявления России об обратном направлены на сокрытие действий, к которым она может прибегнуть в войне.

Денис Шмыгаль после появления информации об инциденте посоветовал коллегам использовать кодовое слово "паляниця".