Міноборони Британії просить Youtube видалити відео російських пранкерів, що видавали себе за Шмигаля

Міністерство оборони Великобританії надіслало листа відеохостингу YouTube із проханням видалити відеоролик російських пранкерів, які подзвонили міністру оборони Бену Воллесу, видаючи себе за прем'єр-міністр України.

Міністерство оприлюднило лист у Twitter, пише "Європейська правда".

У листі Міноборони стверджує, що опубліковані відео підроблені, і заперечують, зокрема, проти двох уривків.

We are calling on YouTube to help us support Ukraine by taking down videos doctored by the Russian state and disseminated to try and sap the morale of a people fighting for their freedom 🇺🇦



