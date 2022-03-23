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Міноборони Британії просить Youtube видалити відео російських пранкерів, що видавали себе за Шмигаля

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 16:22
Міноборони Британії просить Youtube видалити відео російських пранкерів, що видавали себе за Шмигаля
Табличка на вході до міністерства оборони Британії в Лондоні. Фото: getty images

Міністерство оборони Великобританії надіслало листа відеохостингу YouTube із проханням видалити відеоролик російських пранкерів, які подзвонили міністру оборони Бену Воллесу, видаючи себе за  прем'єр-міністр України.

Міністерство оприлюднило лист у Twitter, пише "Європейська правда".

У листі Міноборони стверджує, що опубліковані відео підроблені, і заперечують, зокрема, проти двох уривків.

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"Підроблений ролик стверджує, що постачання NLAW з Великобританії в Україну часто зазнавали невдачі. Наші NLAWS не підвели, це фактично невірно", - йдеться у листі.

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Вони також заперечують, що Воллес, нібито, сказав, що у Британії є проблеми з постачанням зброї.

"У нас немає дефіциту постачання. Інформація такого характеру впливає на здатність Британії підтримувати нашу національну обороноздатність і репутацію як міжнародного союзника і НАТО. Я впевнений, що ви не хотіли б бути провідником російської пропаганди чи будь-яким чином пов’язані з потенційними наслідками такого типу медіа-маніпуляцій", - йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що невідомі, яким вдалося поговорити з міністром оборони Британії від імені прем’єра України Дениса Шмигаля, виявились російськими пранкерами, які вже неодноразово вдавались до таких розіграшів з європейськими посадовцями.

У фрагменті тривалістю близько хвилини пранкери, вдаючи Шмигаля, кажуть, що Україна нібито хоче "продовжити ядерну програму" нібито для захисту від Росії, та просить про сприяння.  

Зазначимо, російські пропагандистські ЗМІ на виправдання війни РФ проти України писали, що Україна нібито мала "ядерну програму", роботи за якою активізувалися у 2014 році. У розвідці США на це заявили, що Україна не займається розробкою біологічної чи ядерної зброї, а заяви Росії про протилежне спрямовані на приховування дій, до яких вона може вдатися у війні.

Денис Шмигаль після появи інформації про інцидент порадив колегам використовувати кодове слова "паляниця".

Теми: пранкерВелика БританіяШмигаль провокації
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