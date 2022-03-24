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США подтверждают отступление российской армии к востоку от Киева

Четверг, 24 марта 2022, 00:14

Украинские войска подвинули линию фронта к востоку от Киева на 25-35 км.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

По его словам, российские войска находятся на расстоянии примерно 55 километров (примерно 34 мили) от центра Киева к востоку, что на 25-35 километров больше по сравнению с тем же расположением днем ​​ранее.

К северо-западу от центра Киева российские войска "окопаются и устанавливают оборонительные позиции". По этой линии они не приближались к центру Киева, оставаясь в 15-20 километрах (9-12 миль) от центра столицы.

В то же время, американский чиновник отметил, что российские войска активизируются в восточной части Украины, заявив, что они "применили гораздо больше энергии" в Луганской и Донецкой областях.

"Мы начинаем наблюдать, как они вроде бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаясь чаще идти в атаку. Также они увеличили активность в восточной части", – добавляет он.

Напомним, что в Генштабе ВСУ не сообщают о наступлении к востоку от Киева, в то же время сообщают, что вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель на северо-запад от Киева.

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Темы: войнаКиев
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