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США підтверджують відступ російської армії на схід від Києва

Середа, 23 березня 2022, 23:14

Українські війська посунули лінію фронту на схід від Києва на 25-35 км.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це журналістам повідомив високопоставлений представник Міноборони США.

За його словами, наразі російські війська знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів (приблизно 34 милі) від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів більше в порівнянні з тим самим розташуванням днем раніше.

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На північний захід від центру Києва російські війська "окопаються і встановлюють оборонні позиції". По цій лінії вони не наближалися до центру Києва, залишаючись на відстані 15-20 кілометрів (9-12 миль) від центру столиці.

Водночас американський чиновник зазначив, що російські війська активізуються у східній частині України, заявивши, що вони "застосували набагато більше енергії" в Луганській і Донецькій областях.

"Ми починаємо спостерігати, як вони начебто окопуються навколо Києва, але насправді намагаючись частіше йти в атаку. Також вони збільшили активність у східній  частині", – додає він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ не повідомляють про наступ на схід від Києва, натомість повідомляють, що щбройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель на північний захід від Києва.

Теми: війнаКиїв
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