Враг усилил обстрелы Чернигова, душит Мариуполь, но везде получает отпор

Российские войска увеличили количество обстрелов Чернигова, продолжаются бои в Киевской и Харьковской областях.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 24 марта

Детали: Киевщина

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Ночью воздушные тревоги раздавались по всей области. Было сражение в Ирпене, Гостомеле. Постоянные артиллерийские обстрелы. В Фастовском районе обстреляли село Ясногородка. Коцюбинское в Бучанском районе – минометный обстрел. Информация о погибших и раненых среди мирных жителях уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.

Черниговщина

Оборона Чернигова продолжается. Российская армия резко увеличила количество обстрелов города, жилых и промысловых районов. Особенно интенсивно с вечера. Вечером 23 марта поврежден аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова.

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На месте работали ГСЧС, предварительно утечка аммиака не зафиксирована. Население города на всякий случай предупреждено о порядке действий при химической угрозе. Данные о разрушениях в результате обстрелов уточняются.

Житомирщина

Ночь была неспокойной. Было несколько тревог. Попадание ракеты в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. Погибших и травмированных нет.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно

Днепропетровщина

Ночью несколько ночных тревог. На утро – спокойно.

Сумщина

Кроме Ахтырского района, где шли бои и движение вражеских колонн, ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.

Харьковщина

На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, но ВСУ на своих позициях, прорывов врага не произошло.

Область: продолжаются бои в Изюмском районе, в среду там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Запорожская область

Ситуация контролируемая, ночь прошла относительно спокойно

На Волыни, в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой области, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковской ночь прошла спокойно.

Луганщина

Обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

По окраинам Рубежного, по данным местных властей, нанесен удар фосфорными бомбами. Четыре погибших, двое из которых — дети и шесть раненых.

Донетчина

Ситуация напряженная. Авдеевка, Очеретино – бои.

В среду обстреляли Бахмут.

Мариуполь в блокаде, но борется. Ни один гуманитарный груз, к сожалению, не доехал.

Марьинку разрушают оккупанты – наступают, наши ВСУ их отбрасывают назад.

Николаевщина

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, без учета воздушных тревог. Продолжаются работы по подключению обесточенных населенных пунктов к электричеству

Херсонщина

Положение области остается сложным. Выстрелы и сильнейшие взрывы были ночью в Чернобаевке. Поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки и на границе с Днепропетровщиной.

Относительно похищений — вчера поздно был освобожден из плена директор театра Александр Книга.

Одесса

Ситуация под контролем. Утром была воздушная тревога.