Враг усилил обстрелы Чернигова, душит Мариуполь, но везде получает отпор
Российские войска увеличили количество обстрелов Чернигова, продолжаются бои в Киевской и Харьковской областях.
Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 24 марта
Детали: Киевщина
Ночью воздушные тревоги раздавались по всей области. Было сражение в Ирпене, Гостомеле. Постоянные артиллерийские обстрелы. В Фастовском районе обстреляли село Ясногородка. Коцюбинское в Бучанском районе – минометный обстрел. Информация о погибших и раненых среди мирных жителях уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.
Черниговщина
Оборона Чернигова продолжается. Российская армия резко увеличила количество обстрелов города, жилых и промысловых районов. Особенно интенсивно с вечера. Вечером 23 марта поврежден аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова.
На месте работали ГСЧС, предварительно утечка аммиака не зафиксирована. Население города на всякий случай предупреждено о порядке действий при химической угрозе. Данные о разрушениях в результате обстрелов уточняются.
Житомирщина
Ночь была неспокойной. Было несколько тревог. Попадание ракеты в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. Погибших и травмированных нет.
Кировоградская область
Ночь прошла спокойно
Днепропетровщина
Ночью несколько ночных тревог. На утро – спокойно.
Сумщина
Кроме Ахтырского района, где шли бои и движение вражеских колонн, ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.
Харьковщина
На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, но ВСУ на своих позициях, прорывов врага не произошло.
Область: продолжаются бои в Изюмском районе, в среду там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.
Запорожская область
Ситуация контролируемая, ночь прошла относительно спокойно
На Волыни, в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой области, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковской ночь прошла спокойно.
Луганщина
Обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.
По окраинам Рубежного, по данным местных властей, нанесен удар фосфорными бомбами. Четыре погибших, двое из которых — дети и шесть раненых.
Донетчина
Ситуация напряженная. Авдеевка, Очеретино – бои.
В среду обстреляли Бахмут.
Мариуполь в блокаде, но борется. Ни один гуманитарный груз, к сожалению, не доехал.
Марьинку разрушают оккупанты – наступают, наши ВСУ их отбрасывают назад.
Николаевщина
В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, без учета воздушных тревог. Продолжаются работы по подключению обесточенных населенных пунктов к электричеству
Херсонщина
Положение области остается сложным. Выстрелы и сильнейшие взрывы были ночью в Чернобаевке. Поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки и на границе с Днепропетровщиной.
Относительно похищений — вчера поздно был освобожден из плена директор театра Александр Книга.
Одесса
Ситуация под контролем. Утром была воздушная тревога.