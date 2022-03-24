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Саммит НАТО принял заявление о войне в Украине с обещанием защиты от химического и биологического оружия

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 14:52

Главы государств и правительств 30 стран НАТО обнародовали заявление по итогам саммита в Брюсселе в четверг, в котором высказали свою позицию по войне России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление лидеров Североатлантического союза.

Лидеры призвали президента Путина немедленно прекратить войну и вывести военные силы из Украины, а Беларусь прекратить ее соучастие. 

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Они подчеркнули, что Россия должна продемонстрировать, что серьезно относится к переговорам, немедленно введя режим прекращения огня.

Члены НАТО заявляют, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону, поэтому они усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Союзники НАТО также будут продолжать помогать в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера", - говорится в заявлении.

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Лидеры особо отметили, что любое использование Россией химического или биологического оружия будет неприемлемым и приведет к тяжелым последствиям.

Кроме того, они пообещали усилить готовность альянса к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам. Последующие решения будут приняты на саммите в Мадриде.

Лидеры подчеркнули, что для прекращения войны против России были введены масштабные санкции и заявили, что страны Альянса по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию.

Они отдельно призвали Китай поддерживать международный порядок и воздерживаться от поддержки военных усилий России любым способом, а также воздерживаться от любых действий, которые помогают России обойти санкции.

В ответ на действия России Альянс решил создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Темы: НАТОоружие
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