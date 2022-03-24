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Рада ввела уголовную ответственность за съемку ВСУ и продажу гумпомощи

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 16:25
иллюстративное фото, Pixabay

Верховная Рада приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконную фото- и видеосъемку перемещения ВСУ и международной военной помощи во время военного положения.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, сайт ВР

Детали: Законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Так, за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

За распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

За эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №7146 – об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи не по целевому назначению.

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Он дополняет Уголовный кодекс статьей 201-2 "Использование во время действия военного состояния гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи не по целевому назначению, а именно с целью получения прибыли или собственного обогащения".

Такое использование в значительном размере карается лишением свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием власти или служебного положения, либо в крупном размере, - лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Такие действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Темы: Верховная РадаВооруженные силывойна
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