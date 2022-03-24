Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада ввела уголовную ответственность за съемку ВСУ и продажу гумпомощи

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 15:25
Рада ввела уголовную ответственность за съемку ВСУ и продажу гумпомощи
иллюстративное фото, Pixabay

Верховная Рада приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконную фото- и видеосъемку перемещения ВСУ и международной военной помощи во время военного положения.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, сайт ВР

Детали: Законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Реклама:

Так, за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

За распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

За эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №7146 – об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи не по целевому назначению.

Он дополняет Уголовный кодекс статьей 201-2 "Использование во время действия военного состояния гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи не по целевому назначению, а именно с целью получения прибыли или собственного обогащения".

Такое использование в значительном размере карается лишением свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием власти или служебного положения, либо в крупном размере, - лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Такие действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Темы: Верховная РадаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Верховная Рада
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: